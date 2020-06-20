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Spor

Kastamonu Belediyespor, bir Rus hentbolcuyu daha kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:43:51 -
Kastamonu Belediyespor, bir Rus hentbolcuyu daha kadrosuna kattı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Ekaterina Vetkova'yı renklerine bağladı.

Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pivot mevkisinde oynayan 33 yaşındaki Ekaterina Vetkova'nın son olarak Fransa'nın JDA Dijon Hand takımının formasını giydiği belirtildi.

Vetkova'nın Rusya Milli Takımı forması da giydiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekaterina Vetkova, Avrupa yürüyüşünde gücümüze güç katmak için 'Ben de varım' dedi. 33 yaşındaki Vetkova pivot mevkisinde forma giyiyor. 1,82 metre boyundaki Vetkova, Rusya Milli Takımı'nda da görev alıyor. Vektova'nın kariyerinde birçok lig ve kupa şampiyonluklarının yanında, 2003 Avrupa Gençler Şampiyonası şampiyonluğu, 2007 EHF Şampiyonlar Kupası yarı finalistliği, 2007 EHF Şampiyonlar Ligi finalistliği, 2008 EHF Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu, 2008 Avrupa Şampiyonası bronz madalya, 2009 Dünya Şampiyonası altın madalya, 2008 ve 2016 EHF Şampiyonlar Ligi birinciliği bulunuyor."

Kastamonu Belediyespor, dün Rus sol oyun kurucu Alena Ikhneva'yı da kadrosuna kattığını açıklamıştı.


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