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Aktüel Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Azerbaycan'a destek
Aktüel

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Azerbaycan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:01:43 -
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Azerbaycan'a destek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Ermenistan'ın saldırıları karşısında destek olmak amacıyla Belediye Meclisi toplantısında Azerbaycan bayrağını açtı.

Kastamonu Belediye Meclisi Ekim ayı 2. toplantısının açılışında Vidinlioğlu tarafından Ermenistan işgaline karşı kahramanca mücadelesine destek amacıyla Azerbaycan bayrağı açıldı.

Vidinlioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ bölgesindeki işgale karşı verdikleri haklı davalarında Türk Milleti ve Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

"Yedi düvel bizim karşımızda. Bizim yanımızda olması gerekenler bile mevzubahis biz olduğumuzda ya ayak diriyorlar ya da karşımızda yer alıyorlar." diyen Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Onun için Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Küçücük problemlerle birbirimizi üzme kırma zamanı değil. Çünkü bunca yıldır hep dile getirdiğimiz 'Turan eller' hem de her dem mazlumun yanında yer almış bir millet olmamız hasebiyle bütün dünyadaki mazlumların ve soydaşlarımızın hepsinin gözü üzerimizde. Onun için Türkiye ne kadar güçlü olursa onlar da o kadar umutlarını daha kavi tutacaklar."

Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, "Bizim bir olmamız, bütün olmamız, diri kalmamız lazım. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ordularımızı muzaffer eylesin hem karada hem havada hem denizde inşallah biz de hem maddi hem manevi olarak onların yanındayız." dedi.


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