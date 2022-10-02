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Yerel Kaş'ta makilik alanda yangın
Yerel

Kaş'ta makilik alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 21:32:00 -

Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler alevlere 7 uçak ve 3 helikopterle havadan, 13 arazöz ve 80 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale ediyor. Kaş Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için önlem alıyor.

Bu arada, yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.

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