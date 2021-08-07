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Gündem Kaş'ta beş ayrı noktada orman yangını! Ekipler oraya koştu
Gündem

Kaş'ta beş ayrı noktada orman yangını! Ekipler oraya koştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. Öte yandan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 23:38:00 -
Kaş'ta beş ayrı noktada orman yangını! Ekipler oraya koştu

Yayla Çavdır Mahallesi'nde beş ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın başladı. Yangınları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangınlara arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Yangınların söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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