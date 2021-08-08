  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kim İstanbul'a geldi
Azerbaycan gardaşlığını göstermeye devam ediyor
Yunanistan'da yüzlerce kişi tahliye edildi
Evinin önünde pusuya düşürdüler
Gündem Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
Gündem

Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 08:20:00 -
Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Yayla Çavdır Mahallesi'nde beş ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın başladı. Yangınları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangınlara arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Yangınların söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay