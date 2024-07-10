Kassam ve İslami Cihad'dan siyonistlere ağır darbe

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ VE YARALANDI

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel el-Hava semtindeki sanayi bölgesinin yakınındaki bir evin içinde saklanan İsrail güçlerinin TBG tipi top mermisi ile hedef alındığı, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Aynı bölgede bir İsrail askerinin keskin nişancıyla hedef alınarak vurulduğu belirtilen açıklamada, Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde de El-Hevaşi Cami yakınında bir eve gizlenen İsrail güçlerinin iki tandom mermisiyle hedef alındığı ifade edildi.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada da Gazze kentindeki sanayi bölgesinde İsrail askerlerinin ve askeri araçların havan mermileriyle hedef alındığı, Tel el-Heva semtindeki bir askeri aracın da imha edildiği aktarıldı.

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İsrail ordusundan Filistinli grupların açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.

Kaynak: AA

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