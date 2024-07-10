  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kassam ve İslami Cihad'dan siyonistlere ağır darbe
Dünya

Kassam ve İslami Cihad'dan siyonistlere ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-07-10 02:16:00 -
Kassam ve İslami Cihad'dan siyonistlere ağır darbe

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında terör rejiminin güçlerini ve askeri araçları hedef alan saldırılarda çok sayıda siyonist askerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ VE YARALANDI

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel el-Hava semtindeki sanayi bölgesinin yakınındaki bir evin içinde saklanan İsrail güçlerinin TBG tipi top mermisi ile hedef alındığı, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Aynı bölgede bir İsrail askerinin keskin nişancıyla hedef alınarak vurulduğu belirtilen açıklamada, Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde de El-Hevaşi Cami yakınında bir eve gizlenen İsrail güçlerinin iki tandom mermisiyle hedef alındığı ifade edildi.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada da Gazze kentindeki sanayi bölgesinde İsrail askerlerinin ve askeri araçların havan mermileriyle hedef alındığı, Tel el-Heva semtindeki bir askeri aracın da imha edildiği aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusundan Filistinli grupların açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.

Kaynak: AA

Gazze'de ateşkes yakın mı? İsrail'in müzakere heyeti, Katar'a gidecek!
Gazze'de ateşkes yakın mı? İsrail'in müzakere heyeti, Katar'a gidecek!

Dünya

Gazze'de ateşkes yakın mı? İsrail'in müzakere heyeti, Katar'a gidecek!

Gazze'de ateşkes yakın mı? İsrail'in müzakere heyeti, Katar'a gidecek!
Gazze'de ateşkes yakın mı? İsrail'in müzakere heyeti, Katar'a gidecek!

Dünya

Gazze'de ateşkes yakın mı? İsrail'in müzakere heyeti, Katar'a gidecek!

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze tepkisi
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze tepkisi

Gündem

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze tepkisi

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze tepkisi
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze tepkisi

Gündem

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze tepkisi

Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü!
Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü!

Dünya

Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü!

Gazze'de Siyonist dehşeti! 'Sıkıldığım için ateş ediyorum'
Gazze'de Siyonist dehşeti! 'Sıkıldığım için ateş ediyorum'

Dünya

Gazze'de Siyonist dehşeti! 'Sıkıldığım için ateş ediyorum'

Gazze'de Siyonist dehşeti! 'Sıkıldığım için ateş ediyorum'
Gazze'de Siyonist dehşeti! 'Sıkıldığım için ateş ediyorum'

Dünya

Gazze'de Siyonist dehşeti! 'Sıkıldığım için ateş ediyorum'

{relation id:1867554 slug:'istanbul-2-nolu-barosundan-gazze-tepkisi'}

{relation id:1867554 slug:'istanbul-2-nolu-barosundan-gazze-tepkisi'}

{relation id:1867491 slug:'gazze-icin-yeni-gelisme-hamas-teror-devleti-israilden-cevap-bekliyor'}

{relation id:1867491 slug:'gazze-icin-yeni-gelisme-hamas-teror-devleti-israilden-cevap-bekliyor'}

{relation id:1867321 slug:'gazzede-ateskes-yakin-mi-israilin-muzakere-heyeti-katara-gidecek'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23