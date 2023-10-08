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Sosyal Medya Kassam Tugayları'yla karşılaşan İsrailliler, araçlarını bırakıp böyle kaçtı
Sosyal Medya

Kassam Tugayları'yla karşılaşan İsrailliler, araçlarını bırakıp böyle kaçtı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 12:32:00 - 2023-10-08 12:34:26

Korkak İsrailliler Kassam Tugaylarına direnemeyip kaçmayı tercih ettiler. Korkuları videoya an be an yansıdı.

İsrail korku dolu günler geçiriyor. Yıllardır Filistinlilerin çektiği acıyı onlar da çekmeye başladı. Ancak arada bir fark var. İsrailliler Filistinliler gibi kendisine silah doğrultulmuş askerlere yumruğunu göstermedi. Onların yaptığı şey videoda işte böyle gözler önüne serildi.

Kaçan İsrailliler...

Direnen Filistinliler
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Yorumlar

misafir

cesur İsrail askerleri! yüz metre de hepsi birinci olur:)
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