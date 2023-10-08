Kassam Tugayları'yla karşılaşan İsrailliler, araçlarını bırakıp böyle kaçtı

İsrail korku dolu günler geçiriyor. Yıllardır Filistinlilerin çektiği acıyı onlar da çekmeye başladı. Ancak arada bir fark var. İsrailliler Filistinliler gibi kendisine silah doğrultulmuş askerlere yumruğunu göstermedi. Onların yaptığı şey videoda işte böyle gözler önüne serildi.

Kaçan İsrailliler...

Direnen Filistinliler

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