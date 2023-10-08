Kassam Tugayları’ndan yeni mesaj! ‘En iyi hamlemizi daha yapmadık’

Terör devleti İsrail’e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Kassam Tugayları’ndan, harekata ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Hamas’ın saldırılarında etkisiz hale getirilen israilli terörist sayısı 600’ü aşarken, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ebu Ubeyde şunları söyledi:

Daha fazla esir için daha fazla pusu atacağız. İşgale hem karadan hem havadan saldıracağız. Öyle şeyler yapacağız ki öncekiler unutulacak. En iyi hamlemizi hala yapmadık.

Gece kuvvetlerimizi geri çektik. Şafakta yeni birlikler yolladık. Şu an dinlenmiş mücahidlerimizle işgalin üzerine gitmeye devam ediyoruz. Aksa Tufanı Harekatı, daha sert geliyor.

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