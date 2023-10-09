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Dünya Kassam Tugayları'ndan dünyaya insanlık dersi!
Dünya

Kassam Tugayları'ndan dünyaya insanlık dersi!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:23:00 -

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları kaydettikleri bir video ile dünyaya insanlık dersi verdi.

Bir Kassam mücahidi, savaşta güvenli bölgeye alınan yahudi kadınların yanından dünyaya seslendi.

Kassam mücahidi, kadın ve çocuklara zarar vermediklerini şöyle anlattı:

“Hz.Peygamber’in (sav) vasiyetini yerine getirerek kadın ve çocuklara dokunmadık.”

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