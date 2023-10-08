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Sosyal Medya Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşması Kurtlar Vadisi müziğiyle yayınlandı! Sosyal medya yıkıldı
Sosyal Medya

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşması Kurtlar Vadisi müziğiyle yayınlandı! Sosyal medya yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 22:28:00 - 2023-10-08 22:43:13

Filistinliler, İsrail'e yönelik başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin ''Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak'' diyerek siyonistlere korku salan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin konuşmasını, Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde yayınlandı.

İsrail, dün sabah saatlerinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile sarsıldı. Gazze Şeridi'nde siyonistlere fırlatılan roket ve havanlarla çok sayıda İsrailli öldü, askeri noktalar bir bir ele geçirildi.

ABD, Fransa, Ukrayna, Almanya ve AB başta olmak üzere Avrupa'dan işgalci İsrail'e peş peşe destek mesajları gelirken, Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi birçok Müslüman ülkelerden de siyonist rejimin işgale son vermesi çağrısı yapıldı, destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Erdoğan: Başkenti Kudüs olan Filistin devleti hayata geçirilmeli!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada ise "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır." dedi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada paylaşılan bir video en çok izlenenler arasına girdi.

Kurtlar Vadisi müziği ile yayınladılar

Filistinliler, konuşmalarıyla işgalci İsrail’in korkulu rüyası haline gelen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin konuşmasını Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde yayınladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'e parmak sallayarak haklı mücadelelerinde kararlılık mesajı veren Ubeyde'nin videosu izlenme rekoru kırdı.

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