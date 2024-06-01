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Dünya Kassam Tugayları duyurdu: Dünyaya bir kez daha tek tek fotoğraflarını gösterdiler! İsrail askerlerine pusu
Dünya

Kassam Tugayları duyurdu: Dünyaya bir kez daha tek tek fotoğraflarını gösterdiler! İsrail askerlerine pusu

Yeniakit Publisher
2024-06-01 23:46:00 - 2024-06-01 23:50:45
Kassam Tugayları duyurdu: Dünyaya bir kez daha tek tek fotoğraflarını gösterdiler! İsrail askerlerine pusu

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Biden'ın Hamas'sız ateşkes planını açıkladığı sıralarda Kassam Tugayları Refah'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdü. Kassam Tugayları, pusuda öldürülen bir İsrail askerinin cesedinin fotoğrafını paylaştı.

REFAH'TA İSRAİL ASKERLERİNE PUSU

İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, askeri mühendislerden oluşan 6 kişilik İsrail kuvvetine karşı antipersonel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Hamas’ın silahlı kanadından daha sonra yapılan açıklamada da mensuplarının, Refah’ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi’ndeki Tel Zarub bölgesinde İsrail askerleri ve araçlarının bulunduğu noktayı havan toplarıyla vurduğu belirtildi.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaklaşık bir hafta önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki pusuda öldürülen bir İsrail askerinin cesedinin fotoğrafını paylaştı.

Tek tek fotoğraflarını yayımladı... Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu - 1. Resim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kassam Tugayları, geçen hafta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki pusuda öldürülen bir İsrail askerinin fotoğrafını Telegram hesabından yayımladı.

Video kaydında ölen askerin fotoğrafı gösterilerek, "Hedef alınan kuvvetin mensuplarından biri, cenazesi elimizde. Siz onun kimliğini iyi biliyorsunuz. Halkınıza neden yalan söylüyorsunuz? O, 7 Ekim 2023'ten bu yana duyurmadığınız paralı askerlerden biri mi? Yoksa siz ölüleriniz arasında da mı ırkçılık ve ayrımcılık yapıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Kassam Tugayları, İsrail'i, öldürülen, yaralanan ve esir alınan diğer askerlerini tanımaya çağırdı.

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