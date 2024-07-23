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Gündem Kassam küffara direniyor! Siyonistin tankını böyle vurdular
Gündem

Kassam küffara direniyor! Siyonistin tankını böyle vurdular

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:55:00 - 2024-07-23 13:06:35

7 Ekim'den beri kadın-çocuk-yaşlı gözetmeden soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı cihad eden Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları yeni bir operasyon videosu paylaştı.

Mücahid Kassam, siyoniste karşı ümmetin izzetini müdafaaya devam ediyor.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yeni bir operasyon videosu paylaşıldı.

Görüntülerin Tel Al-Hawa bölgesinde kaydedildiği belirtildi.

Videoda Kassam Tugayları'nın işgalcilere ait bir tankı pusuya düşürerek vurduğu anlar yer alıyor.

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