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Kaspersky'nin MSP çalışmaları ivme kazandı

Kaspersky, Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı (Managed Service Provider-MSP) çalışmalarının son iki yıl içinde önemli büyüme kaydettiğini duyurdu

05 Eylül 2019 Perşembe 13:45
Kaspersky'nin MSP çalışmaları ivme kazandı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı (Managed Service Provider - MSP) çalışmalarının son iki yıl içinde önemli büyüme gösterdiğini bildirdi.

Kaspersky açıklamasına göre, günümüzde kurumsal müşteriler Bilgim Tekonoljileri (BT) güvenliği hizmetlerini dışarıdan almaya başladı. Bu da MSP’lerin siber güvenlik pazarında güçlü birer oyuncu haline gelmelerini sağlarken, Kaspersky'nin MSP çalışmaları son iki yıl içinde önemli büyüme gösterdi.

2017’de başlayan MSP programı Kuzey ve Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’da 2 bin hizmet sağlayıcıyı ekosisteme dahil ederken, en çok katılımcı Avrupa’dan oldu.


- "Kurumların yüzde 59’u güvenlikle ilgili maliyetleri azaltmak için MPS ile çalışmayı istiyor"


Açıklamada paylaşılan "Kaspersky BT Güvenliği Riskleri Anketi 2019"a göre, kurumların yüzde 59’u güvenlikle ilgili maliyetleri azaltmak için yakın gelecekte bir MSP ile çalışmayı planlıyor. Şirketlerin yüzde 43’ü ise BT güvenliği için dışarıdan uzman destek alınmasına değer veriyor.

Bu iş birliklerini geliştirmeyi stratejik öncelikleri arasına alan Kaspersky, Ocak 2019’da "Kaspersky United" adlı yeni bir iş ortağı programı duyurdu. Bu program, yeni ve mevcut MSP ortakları için iyileştirmeler içeriyor. Yeni ve kullanışlı kayıt süreci sayesinde MSP’ler şimdi iki kat hızlı bir şekilde onaylı iş ortağı olabiliyor.

Uç nokta koruması için temel olan özel "Kaspersky Endpoint Security for Business" eğitimi de şirket ekosistemine yeni katılan iş ortaklarının MSP konusunda uzmanlaşmasını kolaylaştırıp hızlandırıyor. Bu eğitim, iş ortaklarının uç nokta koruması, kurulum, güvenlik ilkesi belirleme, takip ve raporlama alanlarında uzmanlaşmasına yardımcı oluyor. Kaspersky'nin MSP teklifinde yeni maddi avantajlar da sunuluyor. Esnek fiyatlandırma sayesinde, yönetilen hizmet sağlayıcıları belirli düzeydeki ürün lisansı satışları için özel fiyatlar alabiliyor.


- "Kaspersky siber güvenlik portföyünde MSP’ler için geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor"


Açıklamaya göre, Kaspersky siber güvenlik portföyünde MSP’ler için uç nokta koruması, bulut hizmetleri ve bulut ortamları da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Bulut tabanlı güvenliğin popülerliği giderek artıyor. Kaspersky istatistiklerine göre bu çözümler tüm alımların beşte birini oluşturuyor.

"Kaspersky Endpoint Security Cloud" ile iş ortakları, küçük ve orta ölçekli müşterilerine, ek bir donanım yatırımı gerektirmeden web konsolu üzerinden yönetilebilen, kolaylıkla kurulabilen koruma özelliklerine sahip siber güvenlik desteği sunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Kanal Müdürü Ivan Bulaev, şunları kaydetti:

"Kaspersky olarak iş ortağı topluluğumuza bağlılığımızı sürdürüyoruz. İş yapma kolaylığının MSP’lerin en temel beklentisi olduğunu biliyoruz. MSP İş Ortağı programına yaptığımız güncelleme, yeni ve mevcut iş ortaklarımızın karlılığına, iş ihtiyaçlarına, araç ve güvenlik çözümlerine erişimlerine odaklanan daha geniş çaplı bir gelişim planımızın bir parçasıdır."

Öte yandan, Kaspersky Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı İş Ortağı Programı hakkında daha fazla bilgi internet sitesinde yer alırken, güncellenen kayıt işlemine iş ortağı sayfasından erişim sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:45
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