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Teknoloji Kaspersky’den ‘Kilitleme Modu’ değerlendirmesi
Teknoloji

Kaspersky’den ‘Kilitleme Modu’ değerlendirmesi

Kaspersky, Apple’ın ‘Kilitleme Modu’nun saldırılara karşı etkili bir savunma olup olmayacağını belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 23:11:00 -
Kaspersky’den ‘Kilitleme Modu’ değerlendirmesi

Kaspersky, Pegasus gibi saldırılardan etkilenme riskini azaltmak için şunları öneriyor: “Cihaz günlük olarak yeniden başlatılmalıdır. Cihazın düzenli olarak yeniden başlatılması, tıklama ve kalıcılık gerektirmeyen (Pegasus gibi) sıfır gün saldırılarına karşı etkili olabilir. Bir kişi cihazını her gün sıfırlarsa, davetsiz misafirin cihaza tekrar tekrar bulaşması gerekir. iMessage kapatılmalıdır.”

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