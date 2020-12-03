Kaspersky'den 2021'e yönelik finansal siber tehdit tahminleri

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'e göre, 2021'de birçok finansal siber suç örgütü Bitcoin'i daha sık hedef alırken, diğer siber suçlular daha fazla gizlilik için kurbanlardan ödeme talep ederken transit kripto para birimlerine geçiş yapacak.

Kaspersky açıklamasına göre, finansal siber tehditler, ister bireyler ister kuruluşlar olsun mağdurların finansal refahını doğrudan etkiledikleri için en tehlikeli olan tehdit türlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2020'de yaşanan sert değişimler, finansal saldırganların çalışma şeklini de etkiledi. Kaspersky araştırmacıları, kuruluşların bu yeni tehditlere daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak için 2021 finansal tehdit ortamındaki önemli gelişmelerin bir tahminini hazırladı.

Kaspersky'nin temel tahminlerinde şunlar bulunuyor:

"MageCarting veya JS-skimming, yani e-ticaret platformlarından ödeme kartı verilerini çalmak için yapılan saldırılar sunucu tarafına geçecek. Gözlemler JavaScript kullanan istemci tarafı saldırılarına güvenen tehdit aktörlerinin günden güne azaldığını gösteriyor. Kaspersky araştırmacıları, gelecek yıl saldırıların sunucu tarafına kaymasını bekliyor. Geçiş para birimleri. Aynı zamanda Bitcoin hesaplarının izlenmesi, anonim hale getirilmesi ve ele geçirilmesi için özel teknik yetenekler, birçok siber suçlu tarafından ödeme talep etmek için kullanılan yöntemlerde değişikliğe neden olacak. Monero gibi gizliliği artırılmış diğer para birimleri muhtemelen ilk geçiş para birimi olarak kullanılacak ve fonlar daha sonra suçluların izini örtmek için Bitcoin de dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerine dönüştürülecek.

Kaspersky araştırmacıları, para elde etmenin bir yolu olarak gasp girişimlerinde daha da yüksek bir büyüme bekliyorlar. Veri kaybından ve zahmetli kurtarma süreçlerinden zarar görebilecek kuruluşlar, daha fazla siber suçlunun hedef tahtasına oturdu. 2020'deki bir dizi başarılı saldırının sonucunda para biriktirmeyi başaran fidye yazılımı grupları, sıfır gün istismarlarını ve ölçeklenebilir N-günlük istismarları kullanmaya başlayarak ve saldırılarının etkinliğini artırıyor. Kaspersky araştırmacılarının tahmin ettiği üzere, yerel para birimlerinin zayıflığı nedeniyle daha fazla insan, en yaygın kripto para birimi olan Bitcoin hırsızlığının yanı sıra Bitcoin talep eden dolandırıcılığa da odaklanabilir."





- "Fidye yazılımlarının genişleyeceğini düşünüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Dmitry Bestuzhev, geçen yıl hayata geçmesi beklenilen birçok trendin, yaşanılan dönüşümden bağımsız olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bestuzhev, "Bunlar arasında, banka erişiminin yeniden satışından yatırım uygulamalarını hedeflemeye kadar finansal siber suçlarda yeni stratejileri ve halihazırda var olan eğilimlerin daha da geliştirildiğini gördük. Örneğin, bankaları hedeflemek için kullanılan kart kopyalanması ve fidye yazılımlarının daha da genişleyeceğini düşünüyoruz. Yaklaşan tehditleri tahmin etmek önemli, çünkü kendimizi onlara karşı daha iyi savunmak için daha iyi hazırlanmamızı sağlıyor. Tahminlerimizin birçok siber güvenlik uzmanının kendi tehdit modelleri üzerinde çalışmasına yardımcı olacağından eminiz." ifadelerini kullandı.