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Kaşlarınızı gürleştirmek için bu yöntemi uygulayın!

Kaşlarınızı doğal bir kür ile dolgunlaştırmaya ne dersiniz?

11 Haziran 2019 Salı 11:57
Kaşlarınızı gürleştirmek için bu yöntemi uygulayın!

Eskilere nazaran, artık kaşların yeterli şekilde belirgin olması isteniyor. Hatta kaşlar bu sebeple boyanıyor. Çok az kaşı olan ve gürleştirmek isteyenler de doğal yöntemlerle bu sorundan kurtulmaya çalışıyor. İşte kaşları daoğl yolla gürleştiren kür.

Malzemeler

  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı çam terebentin yağı
  • yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Öncelikle hindistan cevizi yağının ılınması için güneşe koyun.

Üzerine sarımsağı rendeleyin ve çam terebentin yağını ilave edin.

Bu karışımı kaşlarınızın seyrekliğie göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. 

Kaşlarınıza bir kulak pamuğu yardımıyla sürün.

Bir hafta içerisinde etkisini göreceksiniz. Karışımın fazla gelmesi durumunda kuru saç uçların uçlarına sürmenizde bir sakınca yok.

Bu karışım ne işe yarar?

Sarımsak, yıllardan beri kaş ve kaşlar için kullanılıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kıl köklerini uyarıcı özelliği olduğu için, hızılı uzatma özelliğine sahip.

Aynı şekilde çam terebentin yağı da köklerin sağlamlaşması ve uzamasında oldukça etkilidir.

Hindistan cevizi yağı başlı başına bir keratin deposu olduğu için kıl boyu ve gelişimi için oldukça önemlidir.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:57
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