Kask hayatını kurtardı Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.



Edinilen bilgilere göre, Ankara-Çankırı yolunda trafik kazası meydana geldi. 18 BH 794 plakalı motosiklet sürücüsü E.E. yan yoldan anayola bağlanmak için yola çıktı. O esnada 18 AC 406 plakalı otomobil sürücüsü Ö.O. Çankırı-Ankara yolunda seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen E.E. taktığı kask sayesinde hafifi yaralı olarak kazayı atlattı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü E.E.’nin tedavisini yaptıktan sonra Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı.

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