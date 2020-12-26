Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir! "Barış olmayacak"
Uzun süren ateşkes sonunda kanı bitlenen ve bu nedenle kaşıntı tutan Batı'nın uşağı darbeci Hafter, komutasındaki darbeci güçlere Türk askerlerini 'ülkeden kovma' çağrısı yaparak, "Topraklarımızda bir sömürgeci var olduğu sürece barış olmayacak" dedi.
Emperyalist devletlerin uşaklığını yapan darbeci Halife Hafter, Libya'nın bağımsızlığının 69. yıldönümü sebebiyle ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde haddini aşan açıklamalarda bulunarak Türkiye'yi hedef aldı.
Kanı bitlendi, kaşıntı tuttu
Arab News'te yer alan habere göre, Türk askerlerinin Libya'daki varlığı hakkında konuşan ve kanının bitlendiği anlaşılan darbeci Hafter, "Türk ordusunun postalları tertemiz toprağımızı kirlettiği sürece güvenlik ve barış mümkün olmayacak" ifadeleriyle haddini aştı.
Darbeci kukladan güldüren çağrı
Barışı mümkün kılmak için yeniden silaha sarılacaklarını söyleyen Hafter, komutasındaki güçlere "Madem ki Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti; işgalciyi inanç, irade ve silahlarla kovmaya hazırlanın" çağrısını yaptı.
Libya tezkeresi uzatıldı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.