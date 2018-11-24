Kasımpaşa'nın rakibi Yeni Malatyaspor
- Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak24 Kasım 2018 Cumartesi 11:07
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 22 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya üçüncü sırada girdi. Ligdeki son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Malatya ekibi ise 21 puanla dördüncü sırada haftaya başladı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, Olivier Veigneau ve Uğurcan Yazğılı ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.
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