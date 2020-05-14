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Spor

Kasımpaşalı hangi futbolcular koronavirüs? | Kasımpaşa'da koronavirüs

Kasımpaşa'da futbolcularda koronavirüs mü var? Kasımpaşa'da yapılan sağlık taramasında koronavirüs pozitif kişiler saptandı. Pek çok kişi "Kasımpaşalı hangi futbolcular koronavirüs?" ,”Kasımpaşa’da koronavirüse yakalanan futbolcular” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:17:00 -
Kasımpaşalı hangi futbolcular koronavirüs? | Kasımpaşa'da koronavirüs

Süper Lig ekiplerinden peş peşe koronavirüs açıklaması geliyor. Son olarak Kasımpaşa’da koronavirüs testi pozitif oyuncular bulunduğu açıklandı.

Kasımpaşalı hangi futbolcular koronavirüs? | Kasımpaşa'da koronavirüs

Kasımpaşa'da futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanları koronavirüs testine tabi tutuldu. Test sonuçlarına göre iki futbolcuda sonuç pozitif çıktı. Kulüp pozitif çıkan oyuncuların isimlerini açıklamadı.

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