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Spor Kasımpaşa'dan yeni sezon için isim önerisi: Adnan Süvari
Spor

Kasımpaşa'dan yeni sezon için isim önerisi: Adnan Süvari

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:42:03 -
Kasımpaşa'dan yeni sezon için isim önerisi: Adnan Süvari

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun Adnan Süvari ismiyle oynanmasını önerdi.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ Yönetim Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na hitaben yazısında, yeni sezonun ismi için Adnan Süvari önerisinde bulunuldu.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan yazıda, son yıllarda Süper Lig'in Türk futboluna damga vurmuş isimlerle anılmasının dostluk ve centilmenliği pekiştirdiği vurgulandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor camialarına mal olan efsanevi karakterlerin adına oynanan sezonların, spor dünyasında kalıcı izler bırakmakla birlikte vefa duygusunu da ön plana çıkardığı ifade edilen yazıda, "Lefter Küçükandonyadis, Süleyman Seba, Turgay Şeren, Hasan Doğan, İlhan Cavcav ve Cemil Usta sezonları futbol tarihimizi zenginleştirmiştir. Bu bağlamda, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna İzmir futboluna yön veren Adnan Süvari'nin adının verilmesini görüş ve tensiplerinize sunarız." denildi.

Süvari'nin Ege futbolu için önemli bir isim olduğuna yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Adnan Süvari, Göztepe'de futbolculuk, teknik direktörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş, 1970'li yıllarda İzmir ekibini Avrupa kupalarında zaferden zafere taşımıştı. İlklere imza atıp Göztepe'ye Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşatan ve manevi değeri yüksek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da İzmir'e getiren Adnan Süvari, tüm Ege bölgesinin saygı ve sevgi duyduğu bir karakterdir. Yeni sezona Adnan Süvari adının verilmesi kamuoyunda memnuniyetle karşılaşanacaktır."

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