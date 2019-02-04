Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saate sürdüğü bildirildi. İdmana tedavisine devam edilen Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef'in katılmadığı kaydedildi. Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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