Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları16 Ağustos 2019 Cuma 21:59
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak sürdürdüğü idmanı 5'e 2 oyununun ardından pas ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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