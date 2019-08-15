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Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:57
Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri antrenmanı, 5'e 2 top kapma idmanının ardından pozisyon taktik çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:57
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