Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları13 Ağustos 2019 Salı 22:37
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri antrenmanı 5'e 2 top kapma idmanının ardından pozisyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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