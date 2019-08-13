Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri antrenmanı 5'e 2 top kapma idmanının ardından pozisyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı. Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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