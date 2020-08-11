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Spor

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi

Teknik direktör Altıparmak: - "Türkiye'nin en kurumsal ve üst düzey kulübüne geldim. Heyecanlı ve mutluyum" - "Bu sene hedeflerimiz büyük. Geçen sene 10. olmuş bir takımdı. Daha üst sıraları hedefleyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:16:42 -
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi olan Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı takımın Kemerburgaz'daki tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin en kurumsal ve üst düzey kulübüne geldim. Heyecanlı ve mutluyum." diyen Altıparmak, "Kendi vizyonum ve kulübün vizyonu örtüştüğü için bu tercihi yaptık. Bizi tercih ettikleri için başkanımız Turgay Ciner ve Serkan Reçber'e teşekkür ediyorum. Bu sene hedeflerimiz büyük. Geçen sene 10. olmuş bir takımdı. Daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak amacımız." diye konuştu.

Pozitif futbol oynatmaya çalıştığını söyleyen Altıparmak, "Böyle vizyonlu bir kulüpte de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın kurumsal bir yapıya sahip oldunu yineleyen Altıparmak, şunları söyledi:

"Burada herkes kendi işini yapıyor. Çalıştığımız diğer kulüplerde başka işler de yapıyorlardı. Biz de hoca olarak sahayla ve futbolcularımızla uğraşacağız. Bu da başarıyı getirecek diye düşünüyorum. Takımla tanıştık. Futbolcu olarak hepsini tanıyoruz. İyi futbolcular, iyi karakterler var. Bu karakterlerin içine, eksiklerimizi tespit edip kulübün vizyonuna uygun isimleri katarak yola devam edeceğiz. Transfer politikamızı söylemiyoruz. İsimler duyulunca transfer farklılaşıyor. Eksiklerimizi belirleyeceğiz."


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