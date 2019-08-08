Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanının koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Kasımpaşa, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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