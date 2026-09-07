Kasımpaşa'da korkutan yangın: Alevler tünel duvarlarını sardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kasımpaşa Sütlüce Tüneli girişindeki elektrik panosunda başlayan yangın, tünel duvarlarını süsleyen dikey bahçelere sıçradı; alevler içinde kalan bitki duvarları çevrede paniğe yol açtı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Sütlüce Tüneli'nin yanında yer alan bir elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler hızla büyürken yangın, tünelin duvarlarında peyzaj amaçlı yer alan dikey bahçelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın hızla söndürülürken Sütlüce-Kulaksız yolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam etti. Öte yandan, olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.