Kasımpaşa’da bitmeyen kavga… Arabada başladı, sokağa sıçradı!

Beyoğlu Kasımpaşa Cami Kebir Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobildeki yabancı uyruklu 2 genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından gençlerden biri otomobilden inerek yürümeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan genç, araca yaklaşıp camına vurdu.

Bunun üzerine otomobildeki diğer genç, araçtan inerek arkadaşına yumruk attı. Birbirlerine yumruk ve tokat atan gençler çevredekilerin uyarısı üzerine tekrardan otomobile bindi. Bu sefer de gençler aracın içerisinde kavga etmeye başladı. Dakikalarca seyir halinde kavga eden gençleri, yine seyreden sürücüler korna çalarak uyardı. Bir süre sonra ayrılan gençler, durdurdukları otomobilden inerek, motosikletliden sigara istedi. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.