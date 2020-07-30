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Spor

Kasımpaşa'da ayrılık! Resmi açıklama yapıldı

Kasımpaşa, sözleşmesi sona eren kaptan Ricardo Quaresma ile yollarını ayıdığını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 08:22:00 -
Kasımpaşa'da ayrılık! Resmi açıklama yapıldı

Süper lig ekiplerinden Kasımpaşa, bu sezon istenen performansı veremeyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

'Teşekkürler'

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Quaresma, lacivert-beyazlı formayla 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

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