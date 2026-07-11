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Spor Kasımpaşa, yeni sezon kampında 3 hazırlık maçı oynayacak
Spor

Kasımpaşa, yeni sezon kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

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Kasımpaşa, yeni sezon kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 15-27 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları için rotasını Erciyes’e çevirdi. Kasımpaşa, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girecek. 15 Temmuz’da başlayacak Erciyes kampı kapsamında İstanbul ekibi 27 Temmuz’a kadar çalışmalarını Kayseri’de, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirecek. Kasımpaşa, bu süre zarfında 18 Temmuz’da 1’inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, 1’inci Lig ekiplerinden Kayserispor ile de 21 Temmuz’da karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı ekip kamptaki son hazırlık maçında ise Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile 24 Temmuz’da karşılaşacak.

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