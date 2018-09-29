Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: Galatasaray maçı gibi oldu...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin ilk haftasında 2-0 geriye düştükleri Çaykur Rizespor maçını 3-2 kazandıklarını hatırlatarak, "Oldukça mutluluk vericiydi. Bugün de tam tersi oldu, rakip aynı şeyi yaptı. İkinci yarı oyunuyla, coşkusuyla Trabzonspor takımı galibiyeti hak etti." dedi.

İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyduklarını ifade eden Özdeş, şunları söyledi:

"Hızlı ataklarla pozisyonlar yakaladık. 5 pozisyonun 2'sini gole çevirdik. Tribünlerin takıma inancını yitirdiği anda devrenin son dakikalarında gelen gol maçın hikayesi ve seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz hafta devreye bir dakika kala gol yemek pahalıya mal olmuştu. Bugün de böyle oldu. İkinci yarı taraftarın coşkusu, takıma da yansıdı. 72. dakikada Rodallega'nın golü Galatasaray maçı hikayesi gibi oldu. Etkili olduğumuz anlarda duran toplarda kalemizde goller gördük. 4-2'den sonra ofansif değişiklikler de işi yaramadı. 4 maç üst üste kazandık, 3 maç üst üste kaybetmeyi de yönetmek gerek. Göztepe maçını kazanarak, milli araya iyi girip eksikleri tamamlamak istiyoruz."