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Spor Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak
Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 11:10:00 -
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan lacivert-beyazlı ekip, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 4-0, ikinci hafta ise evinde Fenerbahçe'ye 6-0 yenilmişti. Bu yenilgilerin ardından teknik direktör Sami Uğurlu görevinden ayrılmıştı.

Eski teknik direktörleri Şenol Can'ı yeniden göreve getiren Kasımpaşa, 3. haftada ise Şenol Can yönetiminde deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde 3 maç sonunda kalesinde 11 gol gören ve henüz gol sevinci yaşayamayan Kasımpaşa, son basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa'nın Atakaş Hatayspor karşısında eksik ya da cezalı oyuncusu bulunmuyor.

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