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Kasımpaşa, sezon hazırlıklarını sürdürdü

09 Ağustos 2019 Cuma 21:50
Kasımpaşa, sezon hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmana, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla devam edildi. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fas temsilcisi Olympique Khouribga ile hazırlık maçı yapacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:50
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