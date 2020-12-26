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Spor Kasımpaşa, Medipol Başakşehir deplasmanında
Spor

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir deplasmanında

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:16:38 -
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 2 maçında puan elde edemeyen ve kalesinde 6 gol gören lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla 16. sırada girdi.

Kasımpaşa'da 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson, müsabakada forma giyemeyecek.

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