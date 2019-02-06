Kasımpaşa, kupada Akhisarspor deplasmanında Lacivert-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Akhisarspor'a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ligde ikinci yarıya kötü başlayarak üst üste 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, Manisa temsilcisi karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.

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