Kasımpaşa-Hatayspor maç sonucu
Süper Lig'in 4.haftasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u konuk etti. Peki, Kasımpaşa Hatayspor maçı ne oldu? Kasımpaşa Hatayspor kaç kaç bitti?
Süper Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler günün önemli maçlarından Kasımpaşa-Hatayspor maçının sonucunu merak ediyor. Peki, maç kaç kaç bitti?
Kasımpaşa-Hatayspor maç sonucu
Kasımpaşa, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
4. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın içeri çevirdiği topla ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Hajradinovic'in kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Dönen topu takip eden Lobjanidze'nin dar açıdan tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kendisine çarparak auta gitti.
19. dakikada sağ taraftan Hadegjonaj'ın yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Eysseric'in direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.
36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Eysseric'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Bahoken'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'den oyun alanına döndü.
44. dakikada sol kanatta topla buluşan Celina'nın ortasında Fall kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erce oyun alanına çeldi.
75. dakikada Adekugbe'nin sol taraftan orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
81. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Varga'nın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kontrol etti.
89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında oluşan karambolde Varga'nın vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.