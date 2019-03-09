Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak. İzmir'deki Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak puan hasretine son vermişti. Ligde yaptığı maçların 9'unu kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı takımın 30 puanı bulunuyor. Kasımpaşa'da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, sarı kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.

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