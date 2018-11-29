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Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

29 Kasım 2018 Perşembe 13:18
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ritmik ısınma hareketleriyle başladı.

Lacivert-beyazlı futbolcular, idmana pas, dar alanda top kapma ve yarı sahada minyatür kale çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı idmana katılmadı. Özgür Çek ise takımdan ayrı koştu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:18
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