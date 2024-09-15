Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 2-0 yenildi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maçta Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 2-0 yenildi.
90' Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
86' Oyuncu Değişikliği: Fred - Mert Hakan Yandaş
85' Da Costa sol kanattan içeri girdi. Becao'nun müdahalesiyle top kornere gitti.
81' Oyuncu Değişikliği: Dusan Tadic - Sofyan Amrabat
81' Oyuncu Değişikliği: Mert Müldür - Yusuf Akçiçek
80' Oyuncu Değişikliği: Gökhan Gül - Cafú
72' İki takım da bu dakikalarda orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
66' Oyuncu Değişikliği: Haris Hajradinovic - Antonín Barák
63' Oyuncu Değişikliği: Youssef En-Nesyri - Edin Dzeko
63' Oyuncu Değişikliği: Allan Saint-Maximin - İrfan Can Kahveci
62' Tadic sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu savunma karşıladı.
55' Saint-Maximin sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan dışarı çıktı.
52' Sağ kanattan ceza sahasına giren Hajradinovic'in ortasında savunma topu karşıladı.
49' Sarı Kart - Jayden Oosterwolde
49' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, içeri ortaladı. Fred'den seken topu savunma uzaklaştırdı.
46' Oyuncu Değişikliği: Loret Sadiku - Aytaç Kara
46' Maçta ikinci yarı başladı.
D. A. : Maçta ilk yarı sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.
44' Sarı Kart - Cláudio Winck
42' Claudio Winck, sağdan içeri çevirdi, Brekalo'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.
39' GOL! Fenerbahçe, Tadic'in penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.Gol - Dusan Tadic
35' Pozisyon sonrası Maximin yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da inceledikten sonra penaltı noktasını işaret etti.
34' Sol kanattan şık hareketler ile ceza alanına giren Maximin, son çizgiye indikten sonra pasını penaltı noktasına çevirdi, bu topa kimse dokunamadı.
29' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan hücuma çıkan Oosterwolde'nin içeri yerden ortasında savunma topu karşıladı.
24' Kasımpaşa etkili geldi. Fenerbahçe ceza sahasında solda topu kontrol eden Da Costa, çaprazdan sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.
22' GOL! Fenerbahçe, Saint Alan Maximin'in enfes golüyle maçta öne geçti. Tadic'in pası ile ceza sahası dışında topu alan Maximin, şut açısını bulunca hafif sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.Gol - Allan Saint-Maximin
19' Kasımpaşa ayağa isabetli paslarla rakip yarı alanda boşluk arıyor.
15' Rakip yarı alanda topu alan Fred, savunma arkasına koşu gösteren Szymanski'ye uzun top düşündü ancak top kalecide kaldı.
13' Becao'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topu Brekalo karşıladı. Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular hakeme penaltı itirazında bulundu.
12' Fenerbahçe rakip yarı alanda pas yapıyor.
9' Sarı Kart - Mamadou Fall
8' Oyuncu Değişikliği: Kévin Rodrigues - Mamadou Fall
6' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, rakibini geçip ceza sahasına hareketlendi. Maximin, yerde kalınca faul düdüğü çaldı.
2' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Fred'in uzun pasını sağ çaprazdan içeri çevirdi, Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı.
1' Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ