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Kasımpaşa, Başkan Erdoğan ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacakları maç nedeniyle kentte bulunan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcuları ile bir araya geldi. Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Öte yandan Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 53 numaralı forma hediye edildi

2019-10-19 22:12:00 -
Kasımpaşa, Başkan Erdoğan ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacakları maç nedeniyle kentte bulunan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcuları ile bir araya geldi.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Takımımız Kayseri’de kamp yaptığımız otelde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Yönetimimiz, Teknik Heyetimiz ve oyuncularımız Sayın Cumhurbaşkanımız ile sohbet ettiler. Gerçekleşen sohbetin ardından 53 numaralı Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma hediye edildi ve hatıra fotoğrafı çektirdiler."

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