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Spor Kasımpaşa-Beşiktaş ne zaman saat kaçta?
Spor

Kasımpaşa-Beşiktaş ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig’in 15.haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:43:00 -
Kasımpaşa-Beşiktaş ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’in 15.haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Kasımpaşa-Beşiktaş ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’in 15.haftasının açılışında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 3 Aralık Cuma günü oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.  Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

3 Aralık Cuma

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

4 Aralık Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor

19.00 Galatasaray-Altay

5 Aralık Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

6 Aralık Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

20.00 Göztepe-Gaziantep FK

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