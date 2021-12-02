Kasımpaşa-Beşiktaş ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig’in 15.haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta?
Süper Lig’in 15.haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Kasımpaşa-Beşiktaş ne zaman saat kaçta?
Süper Lig’in 15.haftasının açılışında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 3 Aralık Cuma günü oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
3 Aralık Cuma
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
4 Aralık Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor
19.00 Galatasaray-Altay
5 Aralık Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
6 Aralık Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.00 Göztepe-Gaziantep FK