Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Süper Lig'de son 4 maçını kaybettikten sonra Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, 15. hafta açılış maçında konuk olacağı Kasımpaşa'yı yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Süper Lig'de 14 maç sonunda 6 galibiyet, 2 mağlupbiyet ve 2 beraberlik alarak tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş ile 14 maçta sadece iki galibiyet alarak küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 10 puanla 19. sırada yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş maçını yönetecek

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesini 8 ay sonra ilk kez bir Beşiktaş karşılaşmasına atanan Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek.VAR hakemiyse Atilla Karaoğlan, AVAR hakemi de Özgüç Türkalp olacak.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının gözlemcisi Muhittin Boşat olurken temsilci olarak Cemil Kayhan, Selim Arıcı ve Serkan Atalay atandı.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Varga, Umut Bozok, Jorgensen

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Cyle Larin, Batshuayi

Beşiktaş'ta 4 eksik, 2 ceza sınırı var

Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.N’Sakala, Ljajic ve Lens ise kadro dışı.

Kasımpaşa'da Sadiku ve Dirar yok

Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.