  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ürün limon oldu
Ekonomi

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ürün limon oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:26:04 -
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ürün limon oldu

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66,93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda fiyat artışında domatesi yüzde 25,18 ile kabak, yüzde 24,35 ile karnabahar izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 18,95 ile tavuk eti, yüzde 18,28 ile dolmalık biber, yüzde 17,75 ile yumurta, yüzde 14,9 ile erkek için kaban, yüzde 13,59 ile patlıcan, yüzde 12,59 ile çocuk için kazak, yüzde 10,55 ile dizel otomobil ve yüzde 9,32 ile hazır sütlü tatlılar oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,68 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 9,75 ile muz, yüzde 6,64 ile beyaz lahana, yüzde 6,11 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 4,18 ile havuç, yüzde 3,98 ile nar, yüzde 3,17 ile mandalina, yüzde 2,39 ile maydanoz izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:

Domates66,93
Kabak25,18
Karnabahar24,35
Tavuk eti18,95
Dolmalık biber18,28
Yumurta17,75
Kaban (erkek için)14,90
Patlıcan13,59
Kazak (çocuk için)12,59
Otomobil (dizel)10,55
Hazır sütlü tatlılar9,32
Motosiklet8,72
Tıraş malzemeleri8,34
Otomobil (benzinli)7,97
Fındık ezmesi7,84
Bebek maması (toz karışım)7,73
Mercimek7,41
Bot (kadın için)7,30
Zeytinyağı7,11
Ayçiçek yağı6,46

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Limon-14,68
Muz-9,75
Beyaz lahana-6,64
Yurt içi hafta sonu turları-6,11
Havuç-4,18
Nar-3,98
Mandalina-3,17
Maydanoz-2,39
Şehirlerarası otobüs ücreti-2,29
Yer fıstığı-2,29
Yeşil soğan-1,46
Ispanak-1,40
Elektrikli süpürge-1,33
Ütü-1,17
Saç bakım ürünleri-0,97
Soğuk çay-0,91
Dana eti-0,73
Beyaz peynir-0,64
Otel ücreti-0,61
LPG (araba tüpü dolum) ücreti-0,60



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'

İran'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek İran nükl..
Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama
Gündem

Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ordunun Katar'a satıldığı sözlerini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Ağızdan kaçan bi..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay