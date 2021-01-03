  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kasım Süleymani'nin Türkiye'deki anma töreninde dikkat çeken anlar! Protesto yapıldı
Gündem

Kasım Süleymani'nin Türkiye'deki anma töreninde dikkat çeken anlar! Protesto yapıldı

3 Ocak 2020'de ABD'nin saldırısı sonrası öldürülen İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin Türkiye'deki anma törenlerine protesto gösterisi damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 11:40:00 -

Geçtiğimiz sene Irak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin Türkiye'deki anma programında dikkat çeken anlar yaşandı.

İran Büyükelçisi ve Türkiye'den bazı isimlerin katılıp organize ettiği Kasım Süleymani'yi anma etkinliğini bazı katılımcılar protesto etti.

Zoom üzerinden düzenlenen anma töreninde 'Katil İran, katil Süleymani' sloganları atıldı.

Yaşanan olay sonrası katılımcılar şaşkına uğradı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Seyfullah

Anma törenine saadet partililerin katıldığını da yazın
  • Yanıtla

43

doğru katil ama bu 50 milyon iran türkü yüzünden
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi
Gündem

Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen STK’larla ilgili yeni kanun maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

İstanbul'da isyan! 'Bu açıkça bir zulümdür'
Gündem

İstanbul'da isyan! 'Bu açıkça bir zulümdür'

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu. Y..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay