Kasım Süleymani'nin Türkiye'deki anma töreninde dikkat çeken anlar! Protesto yapıldı
3 Ocak 2020'de ABD'nin saldırısı sonrası öldürülen İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin Türkiye'deki anma törenlerine protesto gösterisi damga vurdu.
Geçtiğimiz sene Irak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin Türkiye'deki anma programında dikkat çeken anlar yaşandı.
İran Büyükelçisi ve Türkiye'den bazı isimlerin katılıp organize ettiği Kasım Süleymani'yi anma etkinliğini bazı katılımcılar protesto etti.
Zoom üzerinden düzenlenen anma töreninde 'Katil İran, katil Süleymani' sloganları atıldı.
Yaşanan olay sonrası katılımcılar şaşkına uğradı.