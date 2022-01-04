Kasım Süleymani'nin kızının fotoğrafı İran gündemini altüst etti! Tepki yağdı
ABD tarafından öldürülen babası Kasım Süleymani'nin anma törenine katılan Zeynep Süleymani'nin bir fotoğrafı gündeme oturdu.
ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2. ölüm yıldönümünde İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törenle anıldı. Törene Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin fotoğraf karesi gündeme oturdu.
Törende konuşma yapan Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, babasının İran halkının kalbinde hala yaşadığını ifade ederek, “Düşman, askerini söylediği her yalandan, uydurduğu her komplodan tanır. Kasım Süleymani İran halkının kalbinde hala yaşıyor” ifadelerini kullandı.
Törende çekilen fotoğraf karesinde Zeynep Süleymani, iPHONE 13 Pro Max ile görülüyor. Irak ve İran'da paylaşım rekorları kıran fotoğraf sonrası Zeynep Süleymani'ye tepki yağdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "ABD'yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani "Amerikan yapımı" iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerine yer verildi.