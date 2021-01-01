Kasım Süleymani suikastının yankıları sürüyor! Pentagon yetkilileri birbirine girdi.

CNN'den gelen yeni bir haberde, Pentagon yetkilileri arasında, Kasım Süleymani suikastının yıldönümü öncesinde İran ve bölgesel müttefiklerinin olası saldırı riski konusunda bir bölünme olduğu belirtildi.

Perşembe günü yayınlanan bir raporda CNN, üst düzey bir Pentagon yetkilisinin İran'ın oluşturduğu tehdidin Süleymani suikastından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söylediğini aktardı.

Pentagon yetkilileri CNN'e, İran ve Irak'taki müttefik gruplarının Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine saldırılar planlıyor olabileceğine dair yeni istihbarat raporları olduğunu ve bu hazırlıklar arasında komşu ülkeye kısa menzilli balistik füzelerin aktarılması da yer aldığını ve bunun Washington'a yol açtığını söyledi.

Öte yandan, diğer Pentagon yetkilileri iddia edilen İran tehdidiyle ilgili endişelerin abartıldığına inandıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili tartışmalara doğrudan dahil olan Savunma Bakanlığı'nda ikinci bir üst düzey yetkili, İran'ın bir saldırısının yakın olabileceğini gösteren herhangi bir istihbarat bulunmadığını söyledi.

Bir başka savunma yetkilisi CNN'e, ABD Ordusu Genelkurmay Başkanlarının durumu çok dikkatli takip ettiğini söyleyerek, “Ordu, yakın bir saldırı tehdidi olduğuna inanmıyor’’ dedi.

Ayrıca CNN, ABD Merkez Komutanlığının dün B-52 bombardıman uçaklarının ay başından bu yana ikinci kez Ortadoğu'ya uçacağını duyurduğunu belirtti.

İkinci üst düzey yetkili, ABD Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'ın dün uçak gemisi USS Nimitz'i Körfez'den çekme kararının, Merkez Komutanlığı Kenneth McKenzie'nin geminin bölgedeki görevini genişletme taleplerine rağmen geldiğini doğruladı.