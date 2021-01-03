Kasım Süleymani ölümü, birinci yıl dönümünde gündeme oturdu. ABD’nin hava saldırısı sırasında ölen Kasım Süleymani kim olduğu ve Kasım Süleymani olayının ne olduğu merak ediliyor.

İran’lı asker Kasım Süleymani hayatı boyunca yer aldığı savaşlar ve ölüm yıldönümü ile gündemde yerini aldı. İran’da binlerce kişi tarafından anılan ve intikam yemini edilen Kasım Süleymani ölümünün olayı araştırılıyor. Peki, Kasım Süleymani olayı nedir?

Kasım Süleymani olayı nedir?

Süleymani, askeri kariyerinde Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kanadının "gölge liderleri" olarak tanımlanmıştır. Suriye İç Savaşı'nda Suriye Hükûmeti ve Beşşar Esad'ı destekleyen çatışmalarda ve 2015 yılında Rusya-İran-Suriye-Irak koalisyonunun kurulmasında önemli görev üstlendi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırı sonucunda 3 Ocak 2020 tarihinde hayatını kaybetti. ABD yetkilileri, Süleymani'nin 29 Aralık 2019 tarihinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde yapılan protesto gösterisinin arkasındaki kişi olmasını, İHA saldırısının nedeni olarak belirtti.

3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin Bağdat Havaalanına düzenlendiği saldırı sonucunda İran Eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis öldürüldü. Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in ölümlerinin birinci yıl dönümünde İran ve Irak'ta düzenlenen törenlerle anılmaktadır. Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından ABD ile İran arasında askeri gerilim başladı. Söz konusu gerilim, Süleymani için düzenlenen anma törenlerini de etkiledi.

İranlı yetkililer, Kasım Süleymani'nin intikamından vazgeçmediklerini belirterek Süleymani'nin 1. ölüm yıl dönümünde savaşa hazırlıklı oldukları mesajlarını da paylaştılar. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı ve Kasım Süleymani'nin yerine atanan General İsmail Kaani, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu. General İsmail Kaani, Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek "Evinizin içerisinde (ABD'de) dahi bu intikamı alacak kişiler bulunabilir" ifadelerini kullandı.