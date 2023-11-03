Kasım coşkusu Teknosa’da güzel!

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji tutkunlarının her yıl merakla beklediği kasım kampanyalarını pek çok fırsatla büyütüyor. Teknosa’da kasım ayı boyunca PC kategorisinde birçok indirim fırsatının yanı sıra seçili Samsung tabletlerde 2500 TL’ye varan hediye kupon kampanyası geçerli oluyor. Teknosa’nın özel markası Preo’da, 3-15 Kasım tarihleri arasında otomatik Türk kahve makinesi, bluetooth kulaklık ve erkek bakım kiti başta olmak üzere birçok üründe TeknoClub üyelerine özel avantajlar yer alıyor.

Günlük sürprizler, cazip seçenekler

Teknosa, teknosa.com ve mobil aplikasyonda da günlük sürprizleri ve cazip fırsatları tüketicilerle buluşturuyor. Kasım ayını kapsayan fırsatlarda özellikle 24 Kasım’da, “24 saat, yüzde 24 indirim, her kategoride 24 ürün” indirimleri ile “TeknoClub ile şimdi al, yeni yıl alışverişinde indirimini kullan” kampanyaları öne çıkıyor.

Türkiye’nin 64 ilinde 184 mağaza ve online kanallarıyla müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarında yanında olan Teknosa, TeknoClub üyeleri için ayrıca indirimler ve avantajlar sunuyor. TeknoClub üyesi olmak için “TEKNOCLUB” yazıp 7889’a gönderebilir ya da Teknosa mağazaları, teknosa.com ve Teknosa mobil uygulamasından anında üye olabilirsiniz.