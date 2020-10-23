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Gündem Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu
Gündem

Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, binlerce asker adayının yerlerini açıkladı. Açıklamada, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandı" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:59:00 -
Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu

Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandı.

Silah altına alınacak adaylar e-devlet üzerinden askerlik yapacakları yerleri öğrenecekler.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında corona virüsü testini yaptıracaklar.

Celp ve sevk tarihleri

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde;

-Bedelli Er (Ekim celp ve sevk dönemi)

03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

-Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1.grup)

30 Ekim 2020 26-30 Ekim 2020

-Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi)

21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

-Erbaş/Er (2.grup)

25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

-Erbaş/Er (3.grup)

24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

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